Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня
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Жоау Мариу уйдет из московского «Локомотива» 30 июня, передает «СЭ».
Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру». Скаут красно-зеленых Андрей Лосюк пытался договориться с миланским клубом о продлении соглашения до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), но черно-синие не согласились.
Стоит отметить, что окончание сезона РПЛ планируется во второй половине июля.
Ранее Артем Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Юрием Семиным.