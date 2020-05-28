Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня

Жоау Мариу уйдет из московского «Локомотива» 30 июня, передает «СЭ».

Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому «Интеру». Скаут красно-зеленых Андрей Лосюк пытался договориться с миланским клубом о продлении соглашения до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), но черно-синие не согласились.

Стоит отметить, что окончание сезона РПЛ планируется во второй половине июля.



Ранее Артем Дзюба назвал позором решение «Локомотива» расстаться с Юрием Семиным.