Экс-представитель ММА Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом в мире
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Бывший представитель элитных американских промоушенов Bellator и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чей Соннен назвал дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире. Об этом он заявил в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.
По его мнению, в тройку лучших также входят Камару Усман и Генри Сехудо.
Напомним, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.
Ранее сообщалось, что обладатель чемпионского пояса UFC в тяжелом дивизионе Стипе Миочич ответил на постоянные вызовы экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье.