Экс-представитель ММА Соннен назвал Хабиба лучшим бойцом в мире

Бывший представитель элитных американских промоушенов Bellator и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чей Соннен назвал дагестанского спортсмена Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире. Об этом он заявил в видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

По его мнению, в тройку лучших также входят Камару Усман и Генри Сехудо.

Напомним, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что обладатель чемпионского пояса UFC в тяжелом дивизионе Стипе Миочич ответил на постоянные вызовы экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье.