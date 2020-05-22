Геркус — о новом тренере «Локомотива»: он кладет голову на рельсы

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении руководства «железнодорожников» не продлевать контракт с отечественным специалистом Юрием Семиным. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, клуб принял крайне рискованный шаг, который может разрушить нынешние успехи команды и ставит под угрозу достижение будущих побед.

Также Геркус усомнился в компетенциях 40-летнего сербского специалиста Марко Николича.

«Николич совершенно осознанно кладет голову на железнодорожные рельсы. Он верит, что готов работать в России и может побороться с сильными командами за место в Лиге чемпионов.

Если ему это не страшно, то и давление болельщиков ему не должно быть страшно», — сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал переход клуба под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ.