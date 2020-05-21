Матыцин сделал заявление о возобновлении чемпионата России по футболу

Министр спорта Олег Матыцин сделал заявление о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба Министерства спорта.

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) была утверждена дата возобновления чемпионата России — 21 июня. В своем заявлении Матыцин отметил, что необходимо соблюдать все меры предосторожности и следовать рекомендациям Минспорта.

«Министерство спорта Российской Федерации поддерживает решение Исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона Российской премьер-лиги. Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минспорт не примет список тренеров сборной по биатлону без подписи Драчева.