Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, передает ТАСС.

«Получше, спасибо. Нужно пройти компьютерную томографию и остальные процедуры», — сказал Федун.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,7 млн человек.



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