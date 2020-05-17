Нарушившим санитарный регламент клубам РПЛ грозит штраф до 100 тысяч рублей

Клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) грозит штраф до 100 тыс. руб. за нарушение санитарного регламента, который был разработан для возобновления чемпионата России, сообщает Metaratings.ru.

«В случае его нарушения клубами, игроками или официальными лицами установлена ответственность по части 2 статьи 111 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС). Иные нарушения регламента Соревнований предусматривают штраф от 10 000 до 100 000 рублей», — говорится в санитарном регламенте.

17 марта клубы РПЛ получили регламент для ознакомления. Также проект был направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Ранее появились подробности протокола действий при выявлении коронавируса у игрока РПЛ.