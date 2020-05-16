Испанские «Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче, передает El Pais.

Отмечается, что полиция провела проверку по данному факту.

Журналисты обнаружили запись переговоров экс-игроков Пако Эстебана и Карлоса Аранды, в которых упоминается футболист «Хетафе» Хорхе Молина. Предполагается, что футболистам заплатили €2 миллиона, чтобы они обеспечили нужный результат.

«Я не участвовал в договорных матчах. Мои адвокаты примут соответствующие правовые меры», — заявил Молина в Instagram.



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