Турниры ATP приостановлены до 31 июля

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) решила продлить приостановку всех турниров до 31 июля, передает сайт организации.

«Мы возобновим сезон, когда это будет безопасно. Думаем над переносом соревнований на более поздний срок. Продолжаем рассматривать все варианты», — заявил глава ATP Андреа Гауденци.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,5 млн человек.



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