Министры ЕС одобрили новые санкции против Ирана

Reuters: главы МИД ЕС приняли новые санкции против Ирана
Stringer/Reuters

Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) приняли новые санкции против Ирана, направленные против физических и юридических лиц, причастных к подавлению протестов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что министры также достигнут соглашения о включении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в список террористических организаций, поставив группу в категорию, подобную «Исламскому государству» и «Аль-Каиде» (организация запрещена в России).

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах и материальном ущербе стране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявлял, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ назвали причины, по которым Трамп передумал наносить удары по Ирану.
 
