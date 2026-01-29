Российские войска за сутки поразили предприятие ВПК Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение суток поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В ударе участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ ударили по радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 153-х районах, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и подавили 111 украинских беспилотников самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ в ходе активных боев установили контроль над населенным пунктом Белая Береза Сумской области, рассказали в российском оборонном ведомстве.

До этого в Минобороны сообщили, что в зоне спецоперации России на Украине средствами ПВО были уничтожены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Также российские военные нанесли удар по переоборудованной для поражения наземных целей зенитной управляемой ракете С-200 и сбили 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

