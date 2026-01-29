Размер шрифта
Общество

Названа причина пожара в одном из самых дорогих отелей Куршевеля

Mash: камин стал причиной пожара в отеле Grandes Alpes в Куршевеле
Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Пожар в пятизвездочном отеле Grandes Alpes в Куршевеле произошел из-за возгорания в дымоходе камина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Огонь, начавшийся вечером 27 января, быстро распространился на крышу исторического здания 1947 года постройки. Из-за сложной конструкции кровли, снега и горючих материалов 110 пожарных почти двое суток не могли полностью взять пламя под контроль. Площадь возгорания составила около 1000 м².

Во французском Куршевеле огонь повредил пятизвездочный отель Grandes Alpes, в котором расположен скандально известный бутик сети Rendez-Vous. Недавно бренд организовал дорогостоящий пресс-тур для российских знаменитостей, который подвергся критике. Baza утверждает, что пожар «все уничтожил». Однако, по данным Forbes, помещение бутика не получило повреждений. Тем временем возгорание удалось локализовать, а эвакуированных постояльцев разместили в соседних отелях. В ходе борьбы с огнем пострадали шестеро пожарных.

Ранее в Буэнос-Айресе на заводе произошел взрыв, за которым последовал крупный пожар.
 
