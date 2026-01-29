Судно «Каспиан шива» терпит бедствие у берегов Махачкалы

Иранский танкер «Каспиан шива» терпит бедствие у берегов Махачкалы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, танкер сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Сейчас судно затапливает вода, которая поступает в трюм из-за двухметровых волн.

На помощь танкеру направлены два буксира. Предварительно, среди членов экипажа никто не пострадал.

28 января SHOT сообщил о «зомби-танкере» из России, который потерял управление и около недели дрейфует на входе в Гибралтарский пролив. Как стало известно, у судна сломался двигатель, и шторм начал его сносить в открытое море. Буксиром танкер оттащили в безопасное место в курортном районе Коста-дель-Соль.

Отмечается, что власти Испании, опасаясь «зомби-танкера», нагруженного нефтью, поставили на дежурство шесть боевых кораблей. Меры предосторожности также приняли британские военные из Гибралтара и Королевские военно-морские силы Марокко.

Ранее Германия отказалась пускать в свои воды российский «корабль-зомби».