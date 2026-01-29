Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Судно «Каспиан шива» терпит бедствие у берегов Махачкалы

SHOT: иранский танкер «Каспиан шива» сел на мель у берегов Махачкалы
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Иранский танкер «Каспиан шива» терпит бедствие у берегов Махачкалы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, танкер сел на мель в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта. Сейчас судно затапливает вода, которая поступает в трюм из-за двухметровых волн.

На помощь танкеру направлены два буксира. Предварительно, среди членов экипажа никто не пострадал.

28 января SHOT сообщил о «зомби-танкере» из России, который потерял управление и около недели дрейфует на входе в Гибралтарский пролив. Как стало известно, у судна сломался двигатель, и шторм начал его сносить в открытое море. Буксиром танкер оттащили в безопасное место в курортном районе Коста-дель-Соль.

Отмечается, что власти Испании, опасаясь «зомби-танкера», нагруженного нефтью, поставили на дежурство шесть боевых кораблей. Меры предосторожности также приняли британские военные из Гибралтара и Королевские военно-морские силы Марокко.

Ранее Германия отказалась пускать в свои воды российский «корабль-зомби».
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!