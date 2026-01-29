Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Уголовное дело завели после того, как в Дагестане расчленили и сожгли мать троих детей

В Дагестане возбудили дело после расчленения и сожжения матери троих детей
СУ СК России по Республике Дагестан

В Дагестане после пропажи и убийства 36-летней женщины завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый скрылся от правоохранителей, сейчас стражи порядка занимаются его поисками. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Мальвина Магомедова пропала 23 января — она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. 29 января стало известно, что ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По подозрению в убийстве женщины полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Яралиева из города Дербента.

У Магомедовой осталось трое малолетних детей. Также выяснилось, что она была знакома с предполагаемым убийцей.

Ранее школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!