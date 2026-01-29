Уголовное дело завели после того, как в Дагестане расчленили и сожгли мать троих детей

В Дагестане возбудили дело после расчленения и сожжения матери троих детей

В Дагестане после пропажи и убийства 36-летней женщины завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Подозреваемый скрылся от правоохранителей, сейчас стражи порядка занимаются его поисками. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Мальвина Магомедова пропала 23 января — она вышла из дома в селении Джалган Дербентского района и не вернулась. 29 января стало известно, что ее расчлененные и обгоревшие останки обнаружили на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. По подозрению в убийстве женщины полицейские разыскивают 28-летнего Ражидина Яралиева из города Дербента.

У Магомедовой осталось трое малолетних детей. Также выяснилось, что она была знакома с предполагаемым убийцей.

Ранее школьница в Волгограде вышла выбросить мусор в мороз и пропала.