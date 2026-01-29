Военкор назвал, к чему надо готовиться после завершения конфликта на Украине

Военкор Сладков: после победы на СВО России надо готовиться к войне разведок

После победы России на специальной военной операции (СВО) стоит ожидать, что ситуация перейдет в конфликт скрытого характера и начнется «война разведок и идеологий». Своими мыслями в Telegram-канале поделился военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

По его словам, к этому периоду нужно готовиться уже сейчас.

«Готовы ли мы? Создаются ли у нас соответствующие подразделения, которые продолжат своё противостояние на Украине? Вопрос важный. Его, мне так кажется, пора решать концептуально», — предложил военкор.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби будет двусторонним, без Вашингтона.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее военкор рассказал о странном поведении одного генерала во время марша Пригожина на Москву.