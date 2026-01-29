Губернатор Кузбасса поручил проверить все интернаты области

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверки во всех социальных интернатах региона. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято после трагического инцидента в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами, где в январе скончались девять пациентов.

Глава Кузбасса также отметил, что материалы, касающиеся гибели пациентов и требующие проверки, были направлены в правоохранительные органы. Он добавил, что каждый летальный случай необходимо внимательно разобрать.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

