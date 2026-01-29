Размер шрифта
В Марий Эл будут судить подростков за нападение на иностранцев

СКР: четырех подростков будут судить за серию нападений и теракт
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев и теракт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Республике Марий Эл завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Их обвиняют в совершении террористического акта, участии в террористической деятельности и содействии такой деятельности, в хулиганстве и публичных призывах к экстремистской деятельности.

Следствие считает, что с 20 февраля по 17 мая 2024 года трое подростков нападали на иностранцев. Также нападению подвергся один местный житель. Они использовали кастет, резиновую дубинку, газовый баллончик и бейсбольную биту. Кроме того, двое подростков являлись сторонниками неонацистской организации, запрещенной на территории РФ.

Двое фигурантов заключены под стражу, еще двоих отправили под домашний арест. Уголовные дела в их отношении направлены в суд.

29 января СУ СК РФ по Томской области сообщал, что в Томске пенсионер переводил деньги на счет участника запрещенной организации и стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый совершил безналичные онлайн-переводы на счет участника террористической организации, запрещенной в России. В отношении 68-летнего томича возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Мужчина полностью признал свою вину, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Астраханской области задержали подозреваемого в финансировании терроризма.
 
