Врач объяснил, почему у многих злодеев в кино нет носов

В популярном сериале «Очень странные дела» у главного злодея Векны отсутствует нос. Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» лор-врач Кямран Баширов, с медицинской точки зрения отсутствие носа может быть вызвано физическим или термическим воздействием.

«Вспомним анатомию. Наружный нос представлен двумя компонентами — это костный и хрящевой. В этих фильмах [у персонажей] в основном костный компонент сохранен, а хрящевого нет. То есть, если представить человека без хрящевого компонента наружного носа, то это будет как раз как в этих фильмах и фэнтези. Это связано с тем, что хрящ неустойчив, например, к термическому воздействию относительно кости. Хрящ начинает разрушаться при температуре 70-80°C, начинает испаряться вода. Это один из основных компонентов хряща. А другой — белки, они тоже начинают разрушаться. Соответственно, хрящ начинает менять свою форму. А если брать кость, то она более устойчива к термическому воздействию. Персонажи выглядят как будто после какого-то пожара, то есть после высокого воздействия температуры и, соответственно, во время этого хрящевая часть просто исчезла», — объяснил эксперт.

Как рассказал врач, ушные раковины у персонажей фэнтези могут отсутствовать по тем же причинам.

«То же самое можно сказать про физическое воздействие. Хрящевая ткань может отломиться зачастую после ДТП, когда неудачное физическое воздействие было на нос. Еще такой момент есть. Был такой персонаж — Дэдпул, у которого и ушей не было, ушных раковин. Это связано с тем же. Она тоже состоит из хряща и не неустойчива ни к термическому, ни к физическому воздействию», — заключил он.

«Очень странные дела» — популярный сериал Netflix, собравший более 1,2 миллиарда просмотров в мире, он широко известен и в России. Франшиза стартовала в 2016 году, последняя серия пятого сезона была опубликована 31 декабря 2025 года. У главного злодея (Векны) отсутствуют нос и ушные раковины.

Нет носа и у героя другого сериала прошлого года — Fallout. Как и все представители его вида, гуль Купер Говард пережил ядерную катастрофу.

Другими известными голливудскими персонажами без носа были Волан-Де-Морт из «Гарри Поттера» и Красный Череп из вселенной Marvel.

