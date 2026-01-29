Россиянин вывез односельчанина в лес, избил палкой и сам доставил в больницу

В Приамурье мужчина вывез знакомого в лес, чтобы избить, и отвез его в больницу

В Приамурье мужчина жестокого избил односельчанина и сам отвез его в больницу, сообщает полиция Амурской области.

Конфликт между жителями поселка Уруша произошел на почве личной неприязни. В день инцидента 26-летний молодой человек подъехал к дому оппонента и предложил ему «куда-нибудь проехать», чтобы спокойно поговорить. 49-летний мужчина был вынужден согласиться, и вскоре оказался в лесополосе.

Там злоумышленник нанес ему несколько ударов палкой, а затем, испугавшись, доставил потерпевшего до больницы и уехал в неизвестном направлении. Здоровью жертвы был причинен тяжкий вред здоровью, и медики сообщили о случившемся в полицию.

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда задержали «по горячим следам» в его собственном доме. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Фигуранту, уже имеющему судимости, грозит очередной срок. Ведется следствие.

