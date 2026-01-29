Россия и Украина провели новый обмен телами военных

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинской стороне передали тела 1 тыс. погибших военнослужащих ВСУ, в то время как Россия получила тела всего 38 погибших военных.

Предыдущий обмен проводился 20 ноября. Тогда Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей и получила 30 тел своих военных. До этого обмен телами погибших РФ и Украина проводили в октябре в формате 31 на 1000.

С начала 2025 года Москва и Киев провели серию встреч в Стамбуле. По итогам последней, стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.