«Озабочены экономией»: в России объяснили плохую охрану школ

Ответственность за опасные инциденты в учебных заведениях лежит в первую очередь на заказчике услуг, а не на школьной охране. Стремясь сэкономить средства, наниматели не ищут самых профессиональных специалистов отрасли, а ориентируются исключительно на цены, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик в пресс-центре НСН .

«Если говорить о том, кто охраняет школы, то в ряде регионов охраняет кто попало. Причина – выбор очень экономного заказчика. Если основной задачей ставится экономия бюджета, тогда говорить о том, что вас плохо охраняли, не надо», — заявил эксперт.

По его мнению, часто школы в поиске самых дешевых вариантов нанимают самые безответственные ЧОПы, в результате чего в учебные заведения попадают охранники, которые не проходили никакого дополнительного обучения. Вина лежит на заказчике, который своей подписью подтверждает согласие с таким качеством услуг, убежден Силивончик.

«В безопасности, в подготовке квалифицированных кадров в первую очередь должен быть заинтересован заказчик, а исполнитель сам этого никогда делать не будет», — заключил он.

Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой предусмотреть в федеральном бюджете финансирование охраны российских школ силами Росгвардии. По ее словам, стоимость таких услуг, устанавливаемая охранными организациями, оказывается неподъемной для образовательных учреждений, поэтому финансирование должно осуществляться государством за счет бюджета.

Ранее в Госдуме нашли причину нападений подростков на школы.