В Челябинске завели дело на воспитательницу, угрожавшую заклеить ребенку рот скотчем

В Челябинске воспитатель детсада и няня избивали и унижали детей
В Челябинске завели уголовное дело на воспитательницу, которую уличили в грубом обращении с детьми. На аудиозаписи, которую публикует «Агентство чрезвычайных новостей», слышно, как женщина угрожает подопечным.

Скандал разгорелся в детском саду №257 на улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска. Недавно мать двухлетнего ребенка, который посещает это дошкольное учреждение, заметила, что ее сын стал более истеричным и плаксивым, начал всего бояться и беспричинно закрывать рот и глаза руками.

Женщина решила провести собственное расследование и благодаря диктофону, который ее сын взял с собой, выяснила, что воспитатели неоднократно применяли физическую силу и использовали нецензурную лексику, если дети не слушались.

«Я кому-то щас рот скотчем заклею вместо полдника!» — угрожала своим воспитанникам женщина.

Мать ребенка была шокирована поведением воспитательницы и выяснила, что та уже давно проявляет агрессию к детям, кромме того, в издевательствах над ними принимала участие няня.

«Моего ребенка били по лицу, обзывали «козел», «зассанец», «погань такая». Других детей тоже обзывали «Я сейчас тапочек сниму, дам по сраке». Дальше моему ребенку сказали, что если он не закроет рот, то ему заклеят его скотчем. Еще сказали: «Миша, заткнись, я тебе щас в брюхо дам», — отмечает родительница.

Вместе с другими неравнодушными мамами и папами она написала заявление в прокуратуру и Следственный комитет.

В региональном СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по пунктам «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

«В ходе следствия будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся», — говорится в сообщении.

Ранее воспитательницу обвинили в избиении детей в новосибирском детсаду.
 
