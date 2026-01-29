Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Реал»

Бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить мадридский «Реал», если окончании сезона команду из столицы Испании покинет Альваро Арбелоа. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Рамон Альварес де Мона в своих соцсетях.

Де Мона утверждает, что «Реал» уже провёл переговоры с Эмери, чтобы обсудить вариант сотрудничества. Сейчас Эмери возглавляет «Астон Виллу». Под его руководством команда идет на третьем месте в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Реал» в чемпионате Испании располагается на второй строчке, имея 51 балл. «Барселона», лидирующая в чемпионате Испании, набрала 52 очка.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Ранее Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ.