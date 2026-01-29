Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Спорт

Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Реал»

Бывший тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Реал»
Reuters

Бывший тренер московского «Спартака» Унаи Эмери может возглавить мадридский «Реал», если окончании сезона команду из столицы Испании покинет Альваро Арбелоа. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Рамон Альварес де Мона в своих соцсетях.

Де Мона утверждает, что «Реал» уже провёл переговоры с Эмери, чтобы обсудить вариант сотрудничества. Сейчас Эмери возглавляет «Астон Виллу». Под его руководством команда идет на третьем месте в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Реал» в чемпионате Испании располагается на второй строчке, имея 51 балл. «Барселона», лидирующая в чемпионате Испании, набрала 52 очка.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

Ранее Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!