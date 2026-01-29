Размер шрифта
Футболиста «Зенита» серьезно накажут

Футболиста «Зенита» Вендела накажут за опоздание на сборы
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель правления петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что футболиста клуба Вендела серьезно накажут за опоздание на сборы команды. Слова Зырянова передает пресс-служба команды.

«От таких поступков страдает не только Вендел, но и вся команда. К нему были применены серьезные санкции, он будет оштрафован. Приказ об этом вышел, Вендел его подписал, он со всем согласен», — сказал Зырянов.

В СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

Ранее был назван лучший игрок «Зенита» в 2025 году.
 
