Появились кадры уничтожения истребителя F-16 российским FPV-дроном

В сети появились кадры уничтожения макета американского истребителя F-16 российским FPV-дроном. Видео опубликовал Telegram-канал российского центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Отмечается, что боевой расчет уничтожил макет истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 января на аэродроме Канатово возле населенного пункта Кропивницкий. Видео ликвидации макета истребителя снято с дрона.

В начале января оператор FPV-истребителя группировки российских войск «Запад» ликвидировал высотный разведывательно-ударный дрон самолетного типа «Щедрик», использовавшийся бойцами Вооруженных сил Украины и направлявшийся к границе РФ.

По данным Минобороны РФ, беспилотник обнаружил расчет радиолокационной станции (РЛС) подразделения войсковой противовоздушной обороны 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. После этого операторы РЛС навели FPV-истребитель, находившийся в воздухе на боевом дежурстве, на цель. FPV-истребитель осуществил таран «Щедрика», тем самым уничтожив его в воздухе.

Ранее подразделения ВС РФ ударили по цехам сборки дальних беспилотников ВСУ.