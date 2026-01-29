Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Армия

Появились кадры уничтожения истребителя F-16 российским FPV-дроном

«Рубикон»: опубликованы кадры уничтожения дроном РФ макета истребителя F-16

В сети появились кадры уничтожения макета американского истребителя F-16 российским FPV-дроном. Видео опубликовал Telegram-канал российского центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Отмечается, что боевой расчет уничтожил макет истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 января на аэродроме Канатово возле населенного пункта Кропивницкий. Видео ликвидации макета истребителя снято с дрона.

В начале января оператор FPV-истребителя группировки российских войск «Запад» ликвидировал высотный разведывательно-ударный дрон самолетного типа «Щедрик», использовавшийся бойцами Вооруженных сил Украины и направлявшийся к границе РФ.

По данным Минобороны РФ, беспилотник обнаружил расчет радиолокационной станции (РЛС) подразделения войсковой противовоздушной обороны 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. После этого операторы РЛС навели FPV-истребитель, находившийся в воздухе на боевом дежурстве, на цель. FPV-истребитель осуществил таран «Щедрика», тем самым уничтожив его в воздухе.

Ранее подразделения ВС РФ ударили по цехам сборки дальних беспилотников ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!