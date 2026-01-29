Новый скандал вокруг спин-оффа «Игры престолов» развернулся вокруг пениса героя

Вокруг спин-оффа «Игра престолов» — сериала «Рыцарь семи королевств» — развернулся новый скандал в соцсетях. Об этом пишет издание Metro.

Вторая серия сериала начинается с эпизода мочеиспускания сира Арлана (Дэнни Уэбб). Зрители заметили, что половой орган персонажа очень большой — после выхода эпизода в эфир сервис Google Trends подтвердил, что количество людей, набиравших в поисковике Google «пенис сира Арлана», резко возросло.

Дизайнер-протезист Уолдо Мейсон в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил, как создавали накладной орган.

«Нас попросили создать 25-сантиметровый протез пениса для фантастического Дэнни Уэбба, который он мог бы носить обнаженным. К счастью, он оказался непревзойденным профессионалом и был рад работать с нами, чтобы сделать проект максимально реалистичным, и пришел на примерки, кульминацией которых стал очень интимный процесс примерки в белой палатке в сельской местности Белфаста», — рассказывает Мейсон.

В конструкцию также были встроены трубки, чтобы по команде можно было имитировать мочеиспускание.

Шоураннер Айра Паркер объяснил, что настолько большой член сиру Арлану подарили из жалости.

«В какой-то момент мне стало жаль сира Арлана. Он был единственным человеком, который когда-либо заботился о Дунке (главном герое сериала. — Ред. и по-настоящему поддерживал его. Его не стало на грязной дороге у черта на куличках, с ним простились без церемоний, и теперь Дунк бродит, пытаясь найти кого-нибудь, кто хотя бы помнит его — людей, ради которых он служил, людей, за которых проливал кровь, этих рыцарей и лордов. Они даже не помнят его имени. Я почувствовал необходимость подарить сиру Арлану что-то особенное», — сказал шоураннер.

