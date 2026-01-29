Сдавшийся в плен боевик «Азова» рассказал о пытках бойцов ВС РФ в радиоэфире

Боевики украинской группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в радиоэфире транслируют пытки российских военнослужащих. Об этом в беседе с ТАСС рассказал сдавшийся в плен темнокожий наемник «Азова» Даниэль Жарков.

«По радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают», — сообщил пленный боец.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о пытках, издевательствах и насилии российских военных в украинском плену. По его словам, вернувшиеся из плена бойцы рассказывали, что украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Дипломат добавил, что линия боевого соприкосновения на Украине, по рассказам освобожденных, «насыщена тайными тюрьмами», которые часто представляют собой подвалы, куда попадают контуженные и раненые военнослужащие. По данным Мирошника, в этих местах заключенных подвешивают за ноги, избивают дубинками и заставляют работать до изнеможения. Посол подчеркнул, что практически все возвращенные из плена проходили через подобные испытания, а наиболее тяжелыми считаются тайные тюрьмы, находящиеся под контролем радикальных формирований.

Ранее в ООН заявили о пытках и сексуальном насилии людей в украинском плену.