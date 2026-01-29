Пьяный волгоградец забил пожилую мать

В Волгограде пьяный сын поссорился с матерью и жестоко избил ее, врачи боролись за жизнь потерпевшей три недели, но не смогли спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 2 января в доме на улице Титова. 37-летний сын избил пожилую женщину, мужчина переломал пенсионерке ребра и ударил по голове. Пострадавшую госпитализировали, три недели врачи боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не удалось.

Нападавшего задержали, установлено, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

До этого ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер. Женщина простила супруга и подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Судья отказал в этом домашнему тирану и признал его виновным, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Ранее россиянин ударил тестя ножом во время застолья.