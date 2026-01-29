Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Пьяный волгоградец забил пожилую мать

Волгоградец жестоко избил 76-летнюю мать и переломал ей ребра
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Волгограде пьяный сын поссорился с матерью и жестоко избил ее, врачи боролись за жизнь потерпевшей три недели, но не смогли спасти. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 2 января в доме на улице Титова. 37-летний сын избил пожилую женщину, мужчина переломал пенсионерке ребра и ударил по голове. Пострадавшую госпитализировали, три недели врачи боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не удалось.

Нападавшего задержали, установлено, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

До этого ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер. Женщина простила супруга и подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым. Судья отказал в этом домашнему тирану и признал его виновным, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Ранее россиянин ударил тестя ножом во время застолья.
 
Теперь вы знаете
Это взлом? Вот почему ваш телефон сам перезагружается
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!