Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Населенный пункт Белая Береза в Сумской области перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Белая Береза», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе пяти населенных пунктов. В Сумской области ударам подверглись места скопления украинских солдат у Кондратовки и Пролетарского, в Харьковской области — вблизи Волчанских Хуторов, Графского и Революционного.

Российским военнослужащим удалось ликвидировать более 90 бойцов ВСУ, а также вывести из строя одно орудие полевой артиллерии и шесть автомобилей. Кроме того, украинские формирования лишились одной станции радиоэлектронной борьбы и склада с боеприпасами.

22 января в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие страны с помощью дронов типа «Герань» нанесли удар по стратегически важному железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Как отметили в ведомстве, основной целью атаки было нарушение транспортной логистики ВСУ — через мост осуществлялось снабжение украинских подразделений.

Ранее сообщалось о продвижении Вооруженных сил РФ под Сумами.