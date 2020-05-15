Загитова пока не уведомила Федерацию о планах на сезон

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова пока не уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своих планах на следующий сезон, передает ТАСС.

Об этом проинформировал президент ФФККР Александр Горшков. 15 мая стало известно, что исполком организации включил спортсменку в сборную России на следующий сезон.

«Новой информации по Алине нет, она говорила, что приостанавливает выступления на этот сезон после финала Гран-при. Пока ни о чем не уведомляла. Все находятся на самоизоляции, никто не тренируется», — заявил Горшков.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на выступлениях в ледовых шоу.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон.