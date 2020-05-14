Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли
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Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, нападение произошло примерно в полночь 13 мая. В этот момент в доме помимо футболиста находились его брат Харри Хикфорд, их партнерши и еще один друг.
Злоумышленники угрожали Деле Алли ножом, после чего похитили драгоценности и часы и покинули место преступления.
Полиция уже возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» хочет обменять полузащитника Миралема Пьянича в «Пари Сен-Жермен» на экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса.