Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли

Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, нападение произошло примерно в полночь 13 мая. В этот момент в доме помимо футболиста находились его брат Харри Хикфорд, их партнерши и еще один друг.

Злоумышленники угрожали Деле Алли ножом, после чего похитили драгоценности и часы и покинули место преступления.

Полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» хочет обменять полузащитника Миралема Пьянича в «Пари Сен-Жермен» на экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса.