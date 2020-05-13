Месси избавился от бороды: фото

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сменил имидж.

На одной из фотографий, опубликованной в его официальном Instagram-аккаунте, 32-летний форвард изображен без бороды, которую он носил в течение последних лет.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинец провел 22 матча, в которых сумел отличиться 12 раз, а также отдать 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что владелец одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) дал оценку отмене нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.