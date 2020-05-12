Бой Хабиба и Гэтжи может пройти летом на частном острове

Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи может состояться летом на частном острове, сообщает ESPN.

Об этом проинформировал президент промоушена Дана Уайт.

«Я не знаю, будет ли бой между ними первым на территории «Острова боев». Надеюсь, инфраструктура там будет достроена к середине июня, тогда я бы мог организовать этот бой в середине или в конце месяца», — заявил Уайт.

Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в воскресенье на турнире UFC 249 в Джексонвилле и завоевал титул временного чемпиона организации в легком весе. Примечательно, что изначально на турнире должен был выступить Нурмагомедов, однако он отказался из-за пандемии коронавируса. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном сорвался в пятый раз.

Ранее сообщалось, что президент UFC рассказал о прозвище «Сатана» из-за проведения турнира.