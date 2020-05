Спэнн победил Алви в первом бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Райан Спэнн победил Сэма Алви в первом бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249.

Победа была одержана после трех раундов раздельным решением судей.

Напомним, что хэдлайнером ивента станет противостояние Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс в легком весе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

