Новичок «Монреаля» Романов пожелал ЦСКА успехов

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Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов пожелал столичному ЦСКА успехов в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, после ухода многих игроков армейскому клубу все равно будет по силам сохранить ведущие позиции в российском хоккее.

«Придет свежая кровь, это поможет команде. Важно, что остается тренерский штаб. Есть те же высокие задачи, та же система игры и тактика», — сказал Романов.

Ранее сообщалось, что хоккеист череповецкой «Северстали» Илья Хохлов перешел в новосибирскую «Сибирь».