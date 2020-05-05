Капелло предложил запереть игроков клубов Серии А на базах

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Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил свое мнение по поводу завершения чемпионата Италии, передает Football Italia.

Специалист считает, что сезон Серии А должен быть доигран, а для этого он предложил командам поступить как национальным сборным, которые принимают участие в чемпионатах мира, пребывая на закрытых базах.

«Мы должны воспринимать это как чемпионат мира, поэтому держите команду взаперти 40 дней ради завершения сезона», — заявил он.

Ранее сообщалось, что форвард «Ювентуса» Дибала еще не выздоровел от коронавируса.