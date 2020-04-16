Мостовой раскритиковал введение пропускного режима в Москве
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о введении пропускного режима на территории Москвы. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, тотальная проверка каждого человека, спустившегося в метрополитен, не создает должного эффекта.
«Необходимо придумать какой-либо другой вариант. Очевидно, что люди бы не спускались в метро, если бы у них не было для этого соответствующего разрешения.
Сам я стараюсь никого не подвергать опасности», — сказал Мостовой.
Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о драке между российскими и английскими фанатами на чемпионате Европы 2016 года.