Агент Маньяков призвал Тугарева уйти из «Локомотива»

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Известный футбольный агент Александр Маньяков призвал полузащитника Романа Тугарева уйти из московского «Локомотива». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, тренерский штаб «железнодорожников» не доверяет 21-летнему хавбеку.

«Роману нужна игровая практика. Тот набор качеств, который у него есть, мало у кого присутствует в российском футболе. В «Локомотиве» у него нет необходимого времени на поле.

Надо уходить — либо в аренду, либо на полноценный трансфер», — сказал Маньяков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов включиться в борьбу за полузащитника испанской «Валенсии» Феррана Торреса.