Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю Гривз попал в больницу

Лучший бомбардир чемпионата Англии за всю историю, бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Джимми Гривз попал в больницу. Об этом сообщает Twiiter «шпор» со ссылкой на Daily Mail.

Информации о причине госпитализации 80-летнего форварда нет. Стоит отметить, что она не связана с коронавирусной инфекции.

С 2015 года Гривз испытывает серьезные проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске. У него дважды был инсульт.

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.



Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m