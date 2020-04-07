Игрок «Реала»: я против снижения зарплат футболистам

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Игрок мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал снижение зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса, передает Marca.

«Снижение зарплат — это напрасная жертва. Футболисты должны получать свои деньги, но тратить их разумно. Есть много организаций, которым нужна помощь», — сказал Кроос.



Напомним, в Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Белоруссии, из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» намерен продать футболистов и сократить расходы на зарплату.