Хабиб пропустит турнир UFC 249

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249.

Напомним, инсайдер Ариэль Хельвани заявлял о том, что россиянин прилетит в США.



«Неправда. Турнир состоится, но без Хабиба. 6 апреля я объявлю список боев», — написал президент UFC Дана Уайт в Twitter.

Стоит отметить, что дагестанский спортсмен не может улететь в США из-за пандемии коронавируса.



#BREAKING: Dana White and Vladimir Putin have reached an agreement on travel arrangements for UFC Lightweight Champion Khabib Nurmagomedov to come to the United States. He will fight Tony Ferguson. It's happening folks. #UFC249 will go on as scheduled April 18.