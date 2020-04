Экс-игрок ЦСКА: мое сердце вместе с врачами

Экс-игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

«Я не представляю, как усердно вы работаете в последние несколько недель. Мы здоровы и счастливы потому, что вы отлично справляетесь. Мое сердце с вами. Я хочу поддержать вас. Давайте преодолеем это испытание вместе», — сказал Хонда в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 47 тысяч человек, 194 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 936 тыс.



Ранее футболисты немецкого «Байера» согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса.

to doctors, nurses and all health care workers... pic.twitter.com/NMvqX69RZR