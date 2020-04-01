Новый сезон чемпионата России будет перенесен

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что старт нового сезона чемпионата России будет перенесен на середину августа или середину сентября.

1 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 ассоциаций из-за ситуации с коронавирусом. После этого бюро исполкома РФС приняло решение приостановить все футбольные турниры до 31 мая.

«Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта из-за угрозы распространения инфекции. По последним данным, от COVID-19 скончались более 45 тыс. человек, 189 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 893 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.

Ранее Дюков назвал возможные сроки возобновления чемпионата России.