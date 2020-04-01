В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию

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В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ, а UFC ищет Фергюсону другого соперника.

«Для того чтобы Хабиб смог вылететь в США на частном самолете, компания, услугами которой он намерен воспользоваться, должна получить разрешение на вылет из России и на прибытие в США», — приводит слова пресс-службы Росавиации «Спорт-Экспресс».

В организации отметили, что ограничений для бизнес-авиации на вылет из России пока нет, и при наличии разрешения воздушное судно может вылететь в США. Однако могут возникнуть проблемы с возвращением, так как существуют ограничения на прилет, которые были утверждены на заседании Оперативного штаба правительства России.

Ранее Питер Куилли, спарринг-партнер бойца UFC Конора Макгрегора, прокомментировал новость о том, что Нурмагомедов не может вылететь в США из-за пандемии коронавируса.