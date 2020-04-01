Черчесов оценил игру полузащитника «Спартака» Бакаева

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру полузащитника столичного «Спартака» Зелимхана Бакаева. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в YouTube.

По его словам, 23-летний атакующий хавбек обладает хорошим потенциалом.

«Я никогда не употребляю слово «талант». У Бакаева есть определенные качества, которые позволяют ему демонстрировать хороший футбол, но иногда ему не хватает стабильности. Не только в течении сезона, но и в течении одного конкретного матча.

В целом, он на правильном пути», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов высказался о продолжении чемпионата страны, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.