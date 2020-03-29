Заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» рассказал о своем состоянии
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Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Майк Пелино рассказал о своем состоянии.
29 марта стало известно, что у специалиста и его жены диагностирован коронавирус.
«Что касается коронавируса, мы чувствуем себя нормально. Надеюсь, худшее позади и мы скоро пойдем на поправку», — цитирует Пелино «Спорт-Экспресс».
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 33 тыс. человек, 150 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 713 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.
Ранее пресс-служба омского «Авангарда» пожелала специалисту скорейшего выздоровления.