Наставник «Уфы» поддержал Игоря Николаева
Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поддержал певца Игоря Николаева, который находится в больнице в Коммунарке.
У Николаева выявлена очаговая пневмония. Артист ждет результатов анализа на коронавирус.
«Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Он любит футбол, всегда поддерживал наш «золотой состав» красно-зеленых, выступал для нас. Игорь, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.
Ранее футбольный клуб «Луч» из Владивостока приостановил тренировки из-за пандемии коронавируса.
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Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало - Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» Локо, выступал для нас. Кроме того он наш сосед в Юрмале. Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион. @igor_nikolaev_music #премьерлига #евсеев #спорт #футбол #фкуфа⚽️ #нашалигачемпионов⚽️⚽️⚽️