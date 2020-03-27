Наставник «Уфы» поддержал Игоря Николаева

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поддержал певца Игоря Николаева, который находится в больнице в Коммунарке.

У Николаева выявлена очаговая пневмония. Артист ждет результатов анализа на коронавирус.

«Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Он любит футбол, всегда поддерживал наш «золотой состав» красно-зеленых, выступал для нас. Игорь, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.

Ранее футбольный клуб «Луч» из Владивостока приостановил тренировки из-за пандемии коронавируса.