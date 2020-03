Болельщики «Спартака» поддержали зараженных коронавирусом

Болельщики московского «Спартака» поддержали зараженных коронавирусом.

Под окнами больницы в Коммунарке они нарисовали граффити «Борись и побеждай».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 21 тысячи человек, 114 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 471 тыс.



Spartak #Moscow fans have painted graffiti outside the hospital in the city's Kommunarka suburb where a large number of #COVID19 patients are being treated.

"Fight it and beat it!" the text says. pic.twitter.com/5sIPHrIKq8