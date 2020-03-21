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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможную отмену Олимпиады, которая должна состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, сообщает SWR Sport.

«Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов. Я считаю, что не проводить игры было бы наименее справедливым решением», — заявил Бах.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тысяч человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.



Ранее Бах провел беседу со спортсменами о влиянии коронавируса.