В «Зените» обеспокоены экономической ситуацией в России
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
По его словам, гораздо больший урон деятельности клуба может принести неблагоприятная экономическая ситуация в стране и мире.
«Мы пока не стремимся оценить финансовые потери от приостановки игр в Единой лиге ВТБ. Мы будем стараться минимизировать потери от телетрансляций, отсутствия продажи билетов, поэтому больший интерес вызывает экономическая обстановка», — сказал Церковный.
Ранее сообщалось, что эстонский баскетбольный клуб «Калев» принял решение сняться с розыгрыша Единой лиги ВТБ.