Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) ограничила выплату зарплат игрокам до конца марта. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в своем Twitter.

По информации источника, лига выслала баскетболистам предписание с подробной трактовкой термина «форс-мажор» и обстоятельствами, которые позволяют ей удерживать более 1% из заработной платы игроков согласно «катастрофическому событию», коим является распространение коронавирусной инфекции в мире.

Напомним, что в настоящее время в сводной таблице НБА лидирует «Милоуки».

Ранее сообщалось, что эстонский баскетбольный клуб «Калев» принял решение сняться с розыгрыша Единой лиги ВТБ.

The NBA plans to pay players their next checks on April 1, but haven't committed yet to next payments due on April 15, league sources tell ESPN.