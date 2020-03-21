<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12968389/Snimok_ekrana_2020-02-20_v_12.01-pic905-895x505-49505.png">

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) ограничила выплату зарплат игрокам до конца марта. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски в своем Twitter.

По информации источника, лига выслала баскетболистам предписание с подробной трактовкой термина «форс-мажор» и обстоятельствами, которые позволяют ей удерживать более 1% из заработной платы игроков согласно «катастрофическому событию», коим является распространение коронавирусной инфекции в мире.

Напомним, что в настоящее время в сводной таблице НБА лидирует «Милоуки».

Ранее сообщалось, что эстонский баскетбольный клуб «Калев» принял решение сняться с розыгрыша Единой лиги ВТБ.